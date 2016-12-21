Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки

Ирина Дубцова – не только замечательная певица, поэт, композитор, но еще и красивая, открытая, искренняя, добрая и светлая женщина. Эти эпитеты можно продолжать до бесконечности, и невольно, глядя на нее, задаешься одним-единственным вопросом: почему Ирина одинока и воспитывает сына одна?

"Взглянув на натальную карту Ирины мне сразу стало ясно почему в судьбе этой неординарной женщины так мало женского счастья. Венера, планета любви и красоты, по волею судьбы находится на южном узле – это кармически очень тяжелый аспект, который говорит нам об ошибках в этой сфере в прошлых жизнях, за которые надо расплачиваться сейчас, на бытовом уровне. Это означает, что Ирине будут попадаться партнеры с отрицательным зарядом в любви, заключающийся в неверности, сухости, черствости и эгоизме по отношению к ней", – рассказала астролог Вероника Андреева.

По словам эксперта, планета Венера также является участницей трех тау-квадратов. "Каждый тау-квадрат несет в себе неожиданный удар судьбы, который, если человек не ломается и находит в себе силы продолжать бороться за счастье, выводит человека на новый уровень понимания жизни и своего места в этом мире, однако счастья в любви это не прибавляет. Что касается самой Ирины, то ее Венера в Козероге говорит о том, что она по сути своей – однолюб и может быть верной и преданной женой, прожив с одним человеком всю жизнь, но тут проблема заключается в том, что таким людям надо в жизни найти единственного, который и составит счастье, а ждать иногда приходится очень долго", – объяснила Андреева.

"Квадрат Венеры к Плутону несет в себе нечто роковое, часто высшие обстоятельства, независимо от воли человека могут мешать личному счастью, сводя на нет попытки построить нормальные уважительные отношения, так же с этим аспектом надо опасаться черномагического влияния и учиться отпускать ситуацию, не давая разрушить свой внутренний мир. Квадрат Венеры к Марсу подливает масла в огонь и предупреждает о чрезмерной агрессивности и страстности в проявлении своих чувств, что может отталкивать потенциальных партнеров. Луна (душа человека) у Ирины в Скорпионе в соединении с Юпитером, что выдает человека крайне проницательного, чувствительного, очень сострадательного, доброго, открытого и нежного, который делает добро и пытается всем помочь. Хочется пожелать от всей души Ирине простого женского счастья, которое конечно в любом случае возможно, так как любые кармические уроки рано или поздно заканчиваются, и если человек справился с испытанием, жизнь его обязательно с лихвой наградит и подарит ему то, о чем он даже и мечтать не мог", – резюмировала она.