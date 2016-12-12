Куда исчезла Надежда Бабкина

Все мы знаем, что многие актеры и артисты нашей эстрады переквалифицировались и с головой ушли в политику. И все же узнали мы их именно благодаря искусству. Но неужели теперь уже политические деятели не вернутся на сцену и не будут радовать нас песнями, музыкой или актерской игрой. Так, например, совсем ничего не слышно об одной из самых эффектных и талантливых звезд нашей эстрады – Надежде Бабкиной.

Dni.Ru поинтересовались у ясновидящей Галины Янко, как складывается личная жизнь артистки, порадует ли она поклонников новыми песнями и концертами? “Это невероятно солнечный и теплый человек. Она любит жизнь и чувствует себя счастливой. Семья у нее любящая, прекрасный сын и внуки радуют народную артистку”, – рассказывает гадалка.

Что касается деятельности звезды, здесь Галина Янко высказалась определенно: “Я вижу ее в политической деятельности, и более того если бы она занялась ею в молодости, то достигла бы больших успехов".

Гадалка уверяет: "Надежда Бабкина и искусство неразрывно связаны. И она нам это уже не раз доказывала. Надежда Георгиевна – человек-искусство и человек искусства. Помимо музыкальной деятельности она великолепно рисует, обожает одежду и моду, считая все это частью своей жизни. Такие разносторонние и творческие люди рождаются редко. Их стоит ценить, не говоря уже об уважении к ним”.

Помимо прочего об артистке стоит сказать то, что она весьма сильный человек. Очень много тратит энергии и сил на других людей.

В личной жизни Надежда не менее удачлива, чем в карьере. В данный момент она состоит в отношениях с Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. Несмотря на то что представители СМИ не пророчили им долгого романа, а некоторые и вовсе предполагали, что это лишь пиар-акция артистки, они до сих пор вместе.

"Женя и я. Были вместе и будем, кто бы что ни говорил!" - утверждает Надежда в социальных сетях. "И я действительно вижу, что их связывают настоящие крепкие чувства. Отношения основаны на искренних эмоциях и продлятся достаточно долго, так как Надежда всерьез очаровала Евгения и, как по-настоящему сильная женщина, сможет удержать его рядом столько, сколько потребуется. Эти отношения могут закончится только по инициативе самой Надежды, но если это и произойдет, то не скоро", – заключила гадалка.