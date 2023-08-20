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Топ-3 пластических операций для молодых мам

Топ-3 пластических операций для молодых мам
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Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Когда женщина становится мамой, ее жизнь полностью меняется. Радость и счастье, которые приносит материнство, безусловно, непередаваемы. Однако после беременности и родов внешний вид тела может претерпеть изменения, которые негативно влияют на самочувствие и уверенность женщины. В таких случаях пластическая хирургия может стать отличным способом вернуться к прежней форме и улучшить самочувствие.

Маммопластика

Это операция по коррекции формы и размера груди. После рождения ребенка грудь может потерять свою упругость и объем из-за гормональных изменений, расширения молочных протоков в период лактации. Подобные изменения не всегда могут быть исправлены физическими упражнениями или диетой.

Операция маммопластики предлагает несколько вариантов: аугментацию (увеличение объема груди с помощью имплантатов), мастопексию (подтяжку груди для восстановления ее позиции) и редукцию (уменьшение размера груди). Процедура позволяет достичь гармоничного внешнего вида, восстановить уверенность и самооценку.

Абдоминопластика 

Это операция по коррекции живота, которая направлена на удаление излишков кожи и жировых отложений. После беременности живот может стать растянутым и обвисшим из-за растяжения мышц брюшного пресса. Даже после интенсивных тренировок желаемый результат может быть трудно достижим.

Абдоминопластика объединяет две процедуры: липосакцию для удаления лишних жировых отложений и подтяжку кожи стенок живота для создания более плоской и упругой поверхности. Пациентки после этой операции замечают значительное улучшение физического вида и чувствуют себя комфортно в своем теле.

Диастаз

Очень часть после родов женщины сталкиваются с диастазом, который можно убрать только хирургическим путём. Это операция по восстановлению прямых мышц брюшного пресса, которые могут разойтись во время беременности. Расширение мышц может создавать впечатление выпуклого живота и снижать его тонус. В результате женщина может испытывать дискомфорт и недовольство своим внешним видом.

Диастаз нарушает вид подтянутого живота и является серьезной эстетической проблемой, которая может вызывать дискомфорт у женщин. Наряду с косметическим эффектом диастаз прямых мышц живота ослабляет брюшную стенку и ее прочность, что приводит к болям в пояснице.

Гены являются важным фактором развития диастаза во время родов, особенно у миниатюрных матерей, которые более уязвимы. Женщины с более крепким телосложением и те, кто привык заниматься спортом и поддерживать себя в хорошей физической форме, реже сталкиваются с диастазом во время беременности.

Операция позволяет вернуть мускульную структуру кожи и убрать выпуклости на животе. Решение о проведении пластической операции должно быть принято сознательно, поэтому следует консультироваться с опытным пластическим хирургом.

В целом каждая пластическая операция имеет свои преимущества в зависимости от личных целей, но все три могут помочь восстановить уверенность в себе у молодых мам, которые могут испытывать эмоциональные трудности в этот период жизни (например, послеродовую депрессию).

Все косметические изменения следует предварительно обсуждать с сертифицированными хирургами, чтобы быть хорошо информированной о том, какой результат можно ожидать, если вы решите прибегнуть к какой-либо процедуре (процедурам). При правильном подходе эти операции могут дать потрясающие результаты, реально преображающие молодых мам!

20 августа 2023, 04:32
Фото: Alena Kalita / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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