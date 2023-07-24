Как облегчить реабилитацию после пластики?

Пластическая операция может стать для некоторых непростым решением. После операции пациент должен пройти реабилитацию, чтобы восстановиться и привыкнуть к новой внешности.



Реабилитация является важной частью восстановления и включает в себя определенные шаги, которые помогут улучшить как физическое, так и психическое здоровье. Как облегчить реабилитацию после пластической операции? "Дни.ру" спросили у ведущего пластического хирурга, основателя клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.

Многие люди испытывают тревогу, когда задумываются о пластической операции, поэтому важно, чтобы послеоперационная реабилитация проходила как можно легче для пациентов.

Получайте качественный отдых

Употребляйте питательные продукты

Непосредственно после операции необходимо достаточно отдыхать и спать, чтобы организм успел восстановиться. В течение дня следует также уделять достаточно времени отдыху — при необходимости вздремнуть или послушать успокаивающую музыку. Не поддавайтесь искушению заняться деятельностью, требующей много движений или энергии, пока не почувствуете себя готовым.

Для поддержания сил в период послеоперационного восстановления очень важно питаться здоровой пищей. Вместо закусок из переработанных продуктов или сладких лакомств, которые могут вызвать чувство вялости, употребляйте фрукты, овощи, постные белки и углеводы из цельного зерна, содержащие большое количество питательных веществ.

Если вам трудно получать питание в жидкой форме, например, в виде смузи или протеиновых коктейлей, обсудите с врачом другие варианты, например, добавки, которые помогут обеспечить организм питательными веществами во время восстановления после пластической операции.

Оставайтесь гидратированными

Обильное питье после любого хирургического вмешательства, особенно связанного с разрезами, способствует восстановлению мышц и уменьшению отека вокруг прооперированной области, поэтому в период реабилитации после любого вида пластики необходимо пить много воды. В идеале необходимо выпивать 8 стаканов в день, хотя при необходимости не помешает и превышение этого количества; если простая вода не привлекает, попробуйте использовать концентрат лимонада или электролитные напитки, такие как Gatorade.

Поговорите с семьей/друзьями о своих эмоциональных ощущениях

Пластические операции часто связаны с эмоциональными аспектами, поэтому важно открыто обсуждать эти чувства с близкими друзьями и членами семьи, чтобы минимизировать уровень стресса на этапе реабилитации.

Также рекомендуется, чтобы близкие люди были хорошо информированы о том, какой тип (типы) операции был проведен, на случай, если в течение восстановительного периода возникнет необходимость в помощи (например, в специальном домашнем уходе). Кроме того, в это время может пригодиться психологическая консультация, которая поможет устранить страхи/беспокойства до того, как они станут непреодолимыми в дальнейшем.

Следуйте указаниям врача

Во время последующих визитов задавайте врачу все вопросы, касающиеся плана лечения, в том числе о сроках возвращения к нормальной деятельности, чтобы все прошло гладко и не возникло непредвиденных осложнений.