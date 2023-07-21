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Пятница 21 июля

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Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса

Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса
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Неправильный прикус может нести угрозу здоровью. В чем заключается опасность, рассказала стоматолог-ортодонт Асмик Григорян.

По словам специалиста, самым главным фактором, влияющим на неправильный прикус, является генетическая предрасположенность. На втором месте оказались вредные привычки и ротовое дыхание. Кроме того, еще один тревожный звонок – опережающее срок выпадение зубов. Также не стоит забывать об осанке, отмечает "Царьград". Неправильный прикус тоже может вызвать повреждение эмали, стираемость зубов, а также проблемы с жеванием и пищеварением.

21 июля 2023, 08:00
Фото: Pixabay.com
Газета.ru✓ Надежный источник

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