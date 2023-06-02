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Пятница 2 июня

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"Оргазм помогает жить дольше": врач Соловьев поделился научным открытием

"Оргазм помогает жить дольше": врач Соловьев поделился научным открытием
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Геронтолог обнародовал результаты экспериментов. По его словам, оргазмы имеют уникальное влияние на человеческий организм.

В ходе исследований ученые выяснили, что мужчины могут прожить дольше на восемь лет, если получают примерно 700 оргазмов в год. Научным открытием с Lenta.ru поделился врач Соловьев.

Он пояснил, что специалисты выявили эту зависимость, наблюдая за состоянием 900 человек в возрасте от 45 до 59 лет. Как отмечает "Радио 1", максимально отчетливая взаимосвязь продолжительности жизни и кульминаций сексуального наслаждения была выявлена среди мужчин с ишемией сердца.

"Оргазм помогает жить дольше, это правда", — подчеркнул медик. Женщин это тоже касается, однако для них играет роль не количество оргазмов, а их мощность. Другими словами, чем сильнее экстаз, тем лучше для здоровья.

Рассуждая о пользе оргазмов, не стоит забывать о необходимости контрацепции. Незащищенный половой акт может привести не только к беременности, но и тяжелым венерическим заболеваниям.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, как женщине ярко достичь оргазма. Звезда фильмов для взрослых посоветовала говорить со своим партнером о сексе накануне интимной близости и в ее процессе. По словам знаменитости, это помогает раскрепоститься и лучше чувствовать друг друга.

2 июня 2023, 18:40
Фото: Bill Ling/moodboard/www.globallookpress.com
Lenta.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Секса у меня меньше, чем у любой другой девушки": модель обнажила душу

Живущая в Лас-Вегасе Аманда Николь Мартин пользуется бешеной популярностью в Сети.
Мировую славу ей принесли снимки, на которых она чаще всего запечатлена практически обнаженной.
Несмотря на хороший заработок, модель все равно несчастна. А все потому, что у нее не складывается личная жизнь.
Во-первых, многие считают ее эскортницей. Мужчины делают такой вывод, наблюдая за ее роскошной жизнью.
Во-вторых, большинство порядочных и скромных парней просто-напросто боятся написать ей, несмотря на то, что девушка им сильно симпатична.
Фото: instagram.com/the_amanda_nicole

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