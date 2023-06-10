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Пятница 9 июня

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От раны до инфекции: мелкая ошибка при маникюре обходится слишком дорого

От раны до инфекции: мелкая ошибка при маникюре обходится слишком дорого
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Подолог напомнила о рисках неправильного ухода за ногтями. Не всякий маникюр безопасен для здоровья.

Медицинский специалист Ольга Латыпова призвала серьезно относиться к базовой процедуре красоты. По ее мнению, особенно рискуют люди, которые делают маникюр самостоятельно. Казалось бы, срезать и подпилить лишнюю часть ногтя, очистить пластину довольно легко, однако даже мелкая ошибка в этом процессе обходится слишком дорого.

Как отмечает сайт "Вести Подмосковья", последствия неосторожного ухода за собой проявляются по-разному. Это отслаивание пластины от ногтевого ложе, нарушение роста, изменение формы ногтя, не говоря уже о тяжелых патологиях. По словам врача, полученная на маникюре микротравма грозит нежелательными итогами: от раны до инфекции.

RT с отсылкой на речь подолога напоминает, что удаление кутикулы требует особого внимания, ведь это самая уязвимая к повреждениям зона. Кроме того, невероятно опасно собственноручно снимать себе гель-лак. Лучше сразу доверить маникюр профессионалу, чем лечить неделями, а то и месяцами, грибок и золотистый стафилококк.

Пренебрегать рекомендациями медиков, значит, ставить на кон жизнь и здоровье. Некоторые напрасно надеются на авось, а потом бегают по больницам и аптекам. Маникюр — это не шутки, а сложная работа, у которой есть и плюсы, и подводные камни.

10 июня 2023, 02:05
Фото: imagebroker/Simon Belcher/www.globallookpress.com
Life✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр из сериала &quot;Интерны&quot;

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