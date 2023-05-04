Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Стоимость квартир в новостройках достигла потолкаСтоимость квартир в новостройках достигла потолка

Лента новостей

Четверг 4 мая

15:20"Родился в рубашке": переломанного электричкой подростка спасли врачи Подмосковья 15:00"Должна остаться легендой": ушла разбитая инсультом диктор Светлана Моргунова 14:40Печальный прогноз: что ждет брошенную Орловой новорожденную дочку 14:20Давка и мордобой у гроба: похороны Славы Зайцева обернулись скандалом 14:00Слава Богу, не продали: прилетевшая на похороны Юдашкина мать поселилась в замке у Пугачевой 13:40Вперед за победой: Киркоров предложил Алсу снова поехать на "Евровидение" 13:20"Одноклеточная губастая коза": Охлобыстин с пеной у рта прошелся по затравленной Пересильд 13:00Как гопник: сын возмутил появлением у гроба Зайцева в неподобающем виде 12:40"Прибила": Удравшая с Козловским за границу Акиньшина избавилась от больного сына 12:31Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки 12:26Специалисты ФМБА провели осмотр более 11 тысяч жителей Энергодара 12:20"Предательство": Жигунов и Домогаров устроили кровавую драку на съемках 12:00"Это слишком": четвертованного предателя Меладзе закатали в асфальт 11:40Гей-парад на похоронах: напомаженные красавцы со всей Москвы собираются у гроба Зайцева 11:20"Шоу с больными людьми": суд сжалился над потерявшей после инсульта речь Дрожжиной 11:00Найденный с вытекшим мозгом сын-фрик Яковлевой издал истошный крик: Придется отрезать 10:40"Чужие подъезды": Близкие люди – чужие люди 10:20Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами 10:00"Штурмовал с бандитами": Панина швырнули за решетку перед гибелью 09:40"Для мимолетных знакомств": Живущая на чужбине Боня втюхивает мужикам русских девочек ради денег 09:20Дача на 6 сотках в Подмосковье: что влияет на цену 09:00В Екатеринбурге таксист застрелил пассажира после ссоры 08:40Жительница Красноярска заказала убийство дочери ради квартиры 08:20"Половой акт нестабилен": что не так в постели у любителей пива 08:00Самое доступное жилье у "Москва-Сити" 06:06Отказывается продолжать потомство: названа причина бездетности звезды сериала "Ольга" 04:19Чудесное спасение щенка со сломанной челюстью растрогало до слез – видео 02:07Цены на "малогабаритки" начинаются от 4 млн 00:03"Я собираюсь убить короля": слетевшая с катушек Кейт Миддлтон метит на трон 21:31Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут" 21:20"Побойся Бога!": разорвавшая тело покойного Зайцева толпа не довезла его до морга 20:20Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой 19:20"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 18:20"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился 17:40"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 17:00"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери 16:40"Наплевать на него!": Ковальчук поставила крест на распухшем донельзя Харламове 16:20"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки 12:20"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Родился в рубашке": переломанного электричкой подростка спасли врачи Подмосковья

"Родился в рубашке": переломанного электричкой подростка спасли врачи Подмосковья
44

Травмированной юноша захотел получить экстремальный опыт.

Подростка с несколькими переломами и множеством открытых ран привезли в Московский областной центр охраны материнства и детства. Как сообщается интернет-изданием Подмосковье сегодня, юноша решил попробовать "зацепинг" – опасное для жизни увлечение, когда экстремал едет на электричке снаружи.

"Пациент родился в рубашке и ему крайне повезло", – приводит издание слова медиков.

Согласно данным портала Вести Подмосковья, при поступлении юноше диагностировали перелом руки и стопы, рваные раны на ногах, а также рану на голове. Врачи Подмосковья спасли переломанного электричкой подростка: собрали осколки костей воедино, установили металлические конструкции.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Также врачи поделились, что подобных "зацеперов" в последнее время стало гораздо больше, однако некоторые, приводит слова одного из хирургов Телеканал 360, получают травмы не совместимые с жизнью. К счастью, этому 15-летнему пациенту удалось помочь и сейчас он уже находится дома.
4 мая 2023, 15:20
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Болдуин: кто из звезд убил человека

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: ARIANA RUIZ/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube / @redwoodforresthanson7139
Фото: кадр YouTube / @wdayru9575
Фото: Russian Look /www.globallookpress.com

По теме

"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился

"Половой акт нестабилен": что не так в постели у любителей пива

"Половой акт нестабилен": что не так в постели у любителей пива
Пиво и секс оказались несовместимы. Пропустить бутылочку хмельного напитка с друзьями — святое дело для некоторых мужчин.

Какие тренды в пластике повторяются из года в год

Какие тренды в пластике повторяются из года в год
Во все времена и, особенно, в двадцать первом веке, человеку хочется выглядеть привлекательно и молодо. Как меняются предпочтения пациентов, какие пластические операции утратили, а какие, наоборот, сохранили актуальность, "Дни.

Тонкая талия: три опасных момента операции

Тонкая талия: три опасных момента операции
Наверняка большинству девушек хотя бы раз приходила в голову мысль вроде "а неплохо было бы иметь тонкую, осиную талию". В попытках стать обладательницей желанного силуэта представительницы прекрасного пола прибегают к различным методам, а кое-кто готов даже на пластику.

Можно ли избавиться от комплексов с помощью пластической хирургии

Можно ли избавиться от комплексов с помощью пластической хирургии
Вопрос о том, поможет ли пластическая хирургия избавиться от внутренних зажимов и комплексов задали ведущему пластическому хирургу основателю клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе. Женщина средних лет.

В России выявлено 44 очага кори: как защититься от болезни

В России выявлено 44 очага кори: как защититься от болезни
Роспотребнадзор выступил с заявление. Корь является довольно опасным заболеванием из-за высокой степени заразности.

Выбор читателей

02/05ВтрМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 03/05СрдК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 03/05СрдВрачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 02/05ВтрЗапретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 02/05ВтрДесятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру 03/05Срд"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину