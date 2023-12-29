Определен необычный способ навсегда избавиться от курения

Часто люди дают себе обещание с начала года отказаться от старых и вредных привычек. Ученые обнаружили еще один необычный способ бросить курить.

Табак крайне негативно действует на организм человека. Медленно разрушаются внутренние органы, претерпевает не лучшие изменения и внешность. Первый день нового года – отличная отправная точка для жизни, в которой нет никотина. Ридлайф.ру публикует выводы ученых, которые обнаружили необычный способ избавиться от вредной привычки.

Во время ряда исследований удалось определить, что тягу к курению подавляет быстрая ходьба. При этом особой разницы между местом прогулки установлено не было. В итоге специалисты сделали однозначный вывод – подобный вид физической активности помогает подавить тягу к никотину.

При занятии на дорожке или при ходьбе на свежем воздухе испытуемых не тянуло съесть не очень полезную пищу, а также стабилизировало психологическое состояние. Все полученные результаты помогут разработать механизм, который в будущем будет способствовать максимально комфортному отказу от вредной привычки.

Напомним, если самостоятельно избавиться от табачной зависимости не получается, необходимо обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Врач-нарколог поможет выбрать наиболее эффективный метод борьбы. Избавляться от желания покурить сейчас можно как медикаментозно, так и посредством психотерапии.