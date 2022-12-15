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Здоровье
Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога

Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога

Как выявить грипп самостоятельно, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
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Грипп, ОРВИ и ковид имеют схожий набор симптомов – повышается температура, появляется озноб и кашель, а также насморк и боль в горле. Насколько они будут выражены, зависит от иммунитета заболевшего человека. О том, что воспалительный процесс находится в активной стадии, предупреждает очень высокая температура, отметил Владислав Жемчугов.

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По его словам, определить тип гриппа помогут тесты, которые можно приобрести в аптеках. Применять их следует на второй или третий день болезни. Конечно, необходимо будет вызывать врача, но до встречи с ним нужно начать принимать противовоспалительные препараты. Это также рекомендует эксперт.

Следует помнить, что детям запрещается давать такой препарат, как аспирин. Его необходимо заменить ибупрофеном или нурофеном (свечи).

Доктор медицинских наук также напомнил: сейчас продолжается сезон гриппа. Если человек здоровый, болезнь отнимет у него всего неделю.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в Россию спустя шесть лет вернулся свиной грипп. Сильно бояться его не стоит, считает Жемчугов. Мол, штамм свиного гриппа есть во всех российских вакцинах. В беседе с "360" иммунолог призвал россиян прививаться.

Кстати, в российских больницах и поликлиниках начнут проводить бесплатные тесты на грипп, сообщает URA.RU. Такое решение приняли из-за роста заболеваемости.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 15:10 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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