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Коронавирус
В России впервые выявили свыше 70 тысяч новых заражений COVID-19 за сутки

В России впервые выявили свыше 70 тысяч новых заражений COVID-19 за сутки

Коронавирус в России сегодня набирает обороты: новый омикрон-штамм распространяется гораздо быстрее прежних.
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За минувшие сутки в России впервые с начала пандемии выявили более 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители отечественного оперативного штаба по коронавирусу, пишет RT.

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По данным оперштаба, к среде в стране зафиксировали 74 692 случаев заболевания. За то же время выздороветь сумели 28 197 человек, были госпитализированы 12 226 инфицированных, 657 пациентов скончались, передает "Общественная служба новостей".

Таким образом, общее количество заразившихся за все время пандемии составило 11 315 801 человек. Вылечить удалось 10 099 937 человек, а число летальных исходов достигло 328 105.

Среди субъектов и регионов коронавирус в России сегодня сильнее всего присутствует в Москве. В столице за сутки выявили 19 856 инфицированных,1188 человек были госпитализированы, а 4338 – выздоровели. При этом в столице впервые не было выявлено ни одного смертельного случая. На втором месте находится Санкт-Петербург, где от ковида также не скончался ни один пациент, однако заразились 10 581 граждан, а выздоровели – 3118. Тройку антилидеров замыкает Московская область с 6709 заболевшими, 956 поправившимися и всего пятью погибшими, сообщает телеканал "360".

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Фото: АГН «Москва» / Софья Сандурская
Автор: 26 января 2022, 11:54 Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник

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