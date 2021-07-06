Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

За минувший понедельник в Московской области было выявлено 2536 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в областном оперштабе по коронавирусу.

Большинство из них зафиксировали в Одинцовском округе – 334 случая. За ним с большим отрывом по число заболевших следуют Солнечногорск и Мытищи – 207 и 163 заразившихся соответственно. Высокий уровень заболеваемости также наблюдался в Раменском округе (159), Балашихе (112) и Люберцах (104), сообщает сайт "Подмосковье сегодня".



