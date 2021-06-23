Пять автомобилей для вакцинировавшихся москвичей обрели своих владельцев

Стали известны имена первых победителей розыгрыша автомобилей среди участников вакцинации в Москве



В эфире телеканала "Москва 24" разыграли первые пять главных призов для жителей столичного региона, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Имена счастливых обладателей автомобилей в скором времени будут опубликованы на официальном сайте мэра Москвы – mos.ru – и на портале m24.ru.

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Отметим, что следующие розыгрыши машин пройдут 30 июня, а также 7 и 14 июля в рамках программы стимулирования вакцинации. Узнать подробные условия конкурса и записаться на прививку можно на сайте mos.ru.

Так, принять участие в розыгрыше автомобилей стоимостью порядка миллиона рублей могут граждане, которые с 14 июня по 11 июля впервые получает первый компонент вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации. Каждую неделю случайным образом будут выбираться участники, сделавшие прививку за прошедшие семь дней. Организаторы свяжутся с победителями и объяснят, как забрать свой ценный подарок.

Кроме того, для жителей столицы старше 60 лет действует поощрительная программа "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе". Участники получат после вакцинации подарочную карту или призовые баллы, которые можно использовать для оплаты товаров и услуг у партнеров акции.

Отметим, что сделать прививку от ковида в столице может любой желающий старше 18 лет. Вакцинацию по предварительной записи проводят в ста пунктах на базе городских поликлиник. Без записи ее можно пройти в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, семи центрах госуслуг, а также в павильонах "Здоровая Москва".