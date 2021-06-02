В России выявили менее 9 тысяч новых заражений коронавирусом

Появились свежие данные, которые иллюстрируют эпидемиологическую ситуацию в России. Стало известно, что за минувшие сутки в стране было выявлено 8832 случая заражения ковидом.
Стоит отметить, что этот показатель ниже, чем был в предыдущие дни. Больше всего человек было инфицировано в столице, передает телеканал "360".
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