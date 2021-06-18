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Коронавирус

Онищенко предрек России дальнейший рост заражений коронавирусом

Продолжение: Иммунолог предрек закрытие метро в Москве из-за COVID-19

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Рост заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в России продолжится в ближайшее время. Таким мнением поделился российский политик, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Онищенко считает, что заболеваемость будет увеличиваться до тех пор, пока ковидом не переболеет всё население страны, поскольку люди не хотят вакцинироваться. По словам врача, граждане не делают прививку, поскольку безответственно относятся к своему здоровью, а также из-за ложной информации о пандемии в интернете, сообщает "Общественная служба новостей".

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Автор: 18 июня 2021, 14:01 Источник: "Общественная служба новостей" ✓ Надежный источник

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