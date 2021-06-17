Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Лидерами по числу новых заражений коронавирусом в Московской области в четверг стали Балашиха, Королёв и Люберцы. Об этом свидетельствуют свежие данные оперативного штаба Подмосковья по COVID-19.
Первое место антирейтинга заняла Балашиха, где выявили 174 новых случая, Далее с большим отрывом следуют Королёв и Люберцы с 84 и 81 новыми заболевшими. Топ-5 замыкают Красногорск и Лобня с 77 и 74 случаями соответственно. Помимо них в число округов с наиболее напряжённой ситуацией попали Сергиев-Посад (54 случая), Одинцово (53 случая) и Пушкино с 40 случаев, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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