Путин заявил о готовности к регистрации вакцины "Спутник Лайт"

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства страны Татьяной Голиковой. Российский лидер рассказал о том, что новая отечественная вакцина "Спутник Лайт" уже готова к регистрации. Таким образом, арсенал российских препаратов для борьбы с коронавирусом расширяется еще сильнее.
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