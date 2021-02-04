Эксперты назвали сроки полной победы над коронавирусом в России

Математики из СПбГУ вычислили приблизительные сроки завершения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Специалисты обратили внимание, что для этого необходимо привить большую часть населения, у которой отсутствует иммунитет к ковиду.
По данным экспертов, уже во второй половине марта прирост заражённых может снизиться до 0,1% и продолжит уменьшаться, достигнув к маю почти нулевой отметки. Математики отметили, что в Москве эпидемия отступит ко второй декаде марта, а в Санкт-Петербурге – на месяц позже, сообщает телеканал "360".
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