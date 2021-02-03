Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Специалисты оперативного штаба Московской области по коронавирусу рассказали об округах Подмосковья с самым высоким приростом заражённых инфекцией COVID-19 за минувшие сутки. В общей сложности, вирус подхватили 773 жителя региона.

Наибольшее число заболеваний было зафиксировано в Красногорске – 87 случаев. За ним следуют Королёв и Подольск с 64 и 43 новыми случаями соответственно. В число лидеров антирейтинга также вошли Сергиев Посад (37 случаев), Одинцово (31 случай), Ступино (29 случаев), Люберцы (27 случаев), Солнечногорск (26 случаев), а также Балашиха и Химки с 23 случаями в каждом, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".