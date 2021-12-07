Прививку от коронавируса в Москве сделали 5,7 млн человек

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники
Специалист вынес приговор изуродованному сыну Яковлевой
"Ее прижали": Шукшина отстегнула крупную сумму после упрямой войны
Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
партнеры
Вторник
7 декабря
Лента новостей
18:37
Лукашенко о смене режима в Белоруссии: Я наелся властью и Конституциями
18:27
Ушитые коленки и отрезанный живот: что сделала с собой бывшая наркоманка Дана Борисова
18:16
Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния
18:14
Вышел тизер сериала "Крамора" с Козловским: православные бунтовали против проекта
18:06
"Нужно чемодан денег": Брызжущая ядом Волочкова посягнула на Большой театр
18:04
Убившему двух человек в московском МФЦ грозит пожизненное заключение
17:40
Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков
17:19
Изуродованная Зудина вызвала шок
17:18
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
16:58
"Заберу твою жизнь": звезда "Мира Дикого Запада" переоборудовала дом в бункер из-за угроз Мэнсона
16:55
"Перенял мою шизофрению": мать раскрыла главный недостаток Тимати
16:45
"Мимика, лицо, волосы – все ее": рассекречена мать детей Киркорова
16:44
"Жалко": Пугачева не устояла при взгляде на больного Данилко
16:40
Эксперт предсказал проблемы рынку новостроек в 2022 году
16:12
Злейшие враги: за облитую грязью тираншу Сару Джессику Паркер вступился мужчина мечты
16:10
Стрельба с жертвами в МФЦ на юго-востоке Москвы: все подробности
16:02
Вырезали из эфира: кто и почему "закрыл" заткнувшую всех Лопыреву
16:01
"Ей было не до воспитания": известная актриса бросила полугодовалую дочь из-за мужика
15:59
Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на Юго-Востоке Москвы: есть раненые
15:47
"Зубы как унитазы": Наташу Королеву спутали с Надеждой Бабкиной
15:45
Плевавший на похороны Градского Билан заявился на его могилу после пьяного скандала
15:44
Британские СМИ: началась передача власти от Елизаветы II к принцу Чарльзу
15:31
"Ни фигуры, ни красоты": вышедшая в свет в пижаме Рудковская вызвала оторопь
15:14
В Сети появилось предсмертное видео Рудинштейна: Достойно проходил испытания
15:14
Медики ужаснулись от вида избитой и раздавленной звезды сериала "Оттепель"
15:12
Порошенко "дал указания" Байдену перед его беседой с Путиным
15:01
83-летняя Ахеджакова возмутила выпадом против России: Как можно так жить?
14:51
Может себе позволить: 56-летняя Зудина появилась на публике в узких джинсах
14:51
"Нерв защемило": Перекошенная Королева разинула рот набекрень
14:24
Ситуация в Афганистане и расширение НАТО: названы главные темы переговоров Путина и Байдена
14:15
Пассажирка такси получила травмы при падении машины в Москву-реку
14:12
Сыгравшая Вертинскую юная актриса сообщила об истерике
14:05
Забывшую надеть блузку Собчак застыдили
14:04
В Кремле дали прогноз на отношения с США после угроз в адрес России
14:02
"Не стыдно?": Маликов попался с двумя красотками после слухов об измене
13:57
Бывшая жена состарилась одна, дочь открестилась от отца: что стало с первой семьей Олега Табакова
13:45
Извращенцы: заговорили об отношениях между Басковым и Милохиным
13:43
Разъяренная Распутина набросилась на бывшую жену супруга: Все из-за Фриске
13:38
"Живая и горячая": заговоривший о женитьбе Цискаридзе приласкал "чучело"
13:34
Теряющая силы Елизавета II пошла на решительные меры
13:21
В Новосибирске снежная глыба упала на женщину с ребенком
13:17
Прервавшая молчание Ольга Орлова рассказала о ссорах с новым мужем
13:10
Измена, слухи о разводе, тяжелая болезнь: новый поворот в скандале вокруг звезды "Черной любви"
13:02
"Воспитайте": Дочь Успенской огрела новостью о взрослом ребенке
12:47
"Это больная мозоль": стало известно о самом сокровенном желании Панайотова
12:46
Всплыли сенсационные детали романа Градского на стороне: Девка из "Голоса"
12:28
В России за сутки выявили 31 096 заразившихся ковидом
12:14
"Хочет выговориться": Буланова оправдалась за скандал с Бузовой
12:10
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
11:58
Родила богатыря: звезда сериалов Наталия Антонова празднует важное событие
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Возмездие настигло": Цымбалюк-Романовская плюнула в мертвого подлеца Рудинштейна
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
"Краше только в гробу": Собчак нацепила на голову "трусы" из кружева
"Наверное, приглядывалась": вдову Кобзона подняли на смех после интимного признания о Градском
Врачи не спасли: умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Обида до гроба: Рудинштейн перед смертью запретил приглашать на свои похороны Ярмольника
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
Прививку от коронавируса в Москве сделали 5,7 млн человек

Прививку от коронавируса в Москве сделали 5,7 млн человек

За прошедший год прививку от коронавирусной инфекции сделали 5,7 миллиона жителей Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
прочитано 115 раз

Она напомнила, что Москва – первый город в мире, где началась бесплатная вакцинация от COVID-19. Каждый желающий может сделать прививку быстро, удобно, и безопасно, сказала Ракова.

ПО ТЕМЕ

Москва заняла первое место в Европе по инновациям в борьбе с COVID-19

Заммэра отметила, что выездные бригады вакцинации продолжают работать в популярных местах, а поликлиники ежедневно без предварительной записи принимают пациентов.

Ракова уточнила, что 680 тысяч жителей столицы прошли повторную вакцинацию. Она призвала всех, особенно людей из групп риска, сделать прививку. "Откладывать на потом — значит подвергнуть себя опасности", – добавила заммэра.

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают в поликлиниках и популярных общественных местах. Пройти вакцинацию можно в крупных торговых центрах, в том числе в ГУМе на Красной площади. Всего действуют 100 пунктов.

Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва"

Ранее международное исследовательское агентство StartupBlink назвало Москву лидером среди европейских городов в рейтинге инноваций, которые помогают в борьбе с COVID-19. Российская столица опередила Лондон и Барселону.

Добиться высоких показателей помогли передовые решения, применяемые в период пандемии. Среди них – алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, технологии, адаптирующие жизнь горожан в непростой период пандемии, а также облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, а также страховые компании, фармакологические производства и сайты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Автор: 7 декабря 2021, 17:53 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

В Сети появилось предсмертное видео Рудинштейна: Достойно проходил испытания

Кинокритик был в кругу другей
Шоу-бизнес

"Нужно чемодан денег": Брызжущая ядом Волочкова посягнула на Большой театр

Скандал продолжается
Шоу-бизнес

По лысине не скучаю: 46-летний Аверин с густой копной волос потряс феноменальным преображением

Как теперь выглядит актер
Сериалы

Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой

Актриса и ее муж решились на важный шаг

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
В России за сутки выявили 31 096 заразившихся ковидом
"Омикрон-штамм – не главный враг": вирусолог Альтштейн о смертях от коронавируса

Спорт

Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния
"Ты сидишь и видишь, как он играет": Барановская рассказала о новой любви
Не сумевшая отмыться после скандала Загитова покинула страну
Известный хоккеист сделал заявление об отношениях с Загитовой

Регионы

В Новосибирске снежная глыба упала на женщину с ребенком
В Самаре на территории птичьего рынка разгорелся пожар
При взрыве газа в жилом доме под Новосибирском пострадал человек
На Сахалине сухогруз сел на мель
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+