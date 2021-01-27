Кому противопоказана вакцина от COVID-19: мнение врача и ученого

Российский вирусолог, профессор Александр Бутенко и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказали, каким людям противопоказано прививаться вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от вакцинации лиц с симптомами острых респираторных заболеваний.
Бутенко и Болибок пояснили, что при наличии болезни иммунная система может начать с ней бороться, а вакцина лишь создаст для неё лишнюю нагрузку. Кроме того, некоторые из симптомов могут указывать и на развитие самого коронавируса. Эксперты также советуют не прививаться при риске острой аллергической реакции, сообщает Ura.ru.
Популярные темы форума
Дворец Путина
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Вы хотели бы жить в дворце?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Привет, козлы и козы
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Массовые аресты