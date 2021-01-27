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Коронавирус

Кому противопоказана вакцина от COVID-19: мнение врача и ученого


Продолжение: В Роспотребнадзоре назвали долю детей среди заразившихся COVID-19 в России
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Российский вирусолог, профессор Александр Бутенко и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказали, каким людям противопоказано прививаться вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от вакцинации лиц с симптомами острых респираторных заболеваний.

Бутенко и Болибок пояснили, что при наличии болезни иммунная система может начать с ней бороться, а вакцина лишь создаст для неё лишнюю нагрузку. Кроме того, некоторые из симптомов могут указывать и на развитие самого коронавируса. Эксперты также советуют не прививаться при риске острой аллергической реакции, сообщает Ura.ru.


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Автор: 27 января 2021, 18:02 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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