Еще одна страна победила коронавирус

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о победе государства над коронавирусной инфекцией COVID-19. С 10 января 2021 года в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения ковидом.
Выступая перед депутатами парламента, Рахмон заявил, что положить конец эпидемии помогли экстренные меры, принятые властями в 2020 году. В частности, правительство выделило на борьбу с коронавирусом 1,6 миллиарда сомони (10,5 миллиарда рублей), а в больницах были организованы более семи тысяч коек для пациентов, сообщает телеканал "360".
Ранее победу над эпидемией одержал Китай: благодаря жестким ограничениям уже к лету 2020 года Поднебесная снизила ежедневный прирост зараженных до 1-10 человек. Однако недавно в стране вспыхнул новый очаг заболевания и этот показатель вновь превысил 100 человек в сутки.
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