Офтальмолог предупредила об опасности коронавируса для глаз

Офтальмолог Ирина Лещенко предупредила россиян о негативном влиянии коронавирусной инфекции COVID-19 на глаза. Врач обратила внимание, что она может вызвать аллергическую реакцию и спровоцировать обострение хронических заболеваний.
В частности, из-за ковида может возникнуть конъюнктивит и обостриться глаукома. При этом болезни могут проявить себя лишь через несколько недель после заражения коронавирусом. Чтобы избежать негативных последствий Лещенко рекомендует подхватившим инфекцию людям с хроническими заболеваниями глаз прийти на осмотр к офтальмологу, пишет "Москва 24".
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