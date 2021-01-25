Ученый-вирусолог назвал сроки снятия коронавирусных ограничений в России

Российский учёный-инфекционист, доктор медицинский Николай Малышев сделал прогноз по снятию ограничений, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Специалист уверен, что уже скоро страна вернётся к нормальной жизни.

По словам Малышева, большинство ограничений могут быть отменены после того, как две трети населения пройдут вакцинацию или переболеют коронавирусом. Вирусолог считает, что скорее всего это произойдёт в начале второй половине года или к концу лета, сообщает RT.

Николай Малышев обратил внимание, что даже после прививки необходимо носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, пишет Ura.ru.















