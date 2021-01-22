Порождает клетки-предатели: ученые нашли причину тяжелого течения COVID-19

Американские учёные выяснили ещё одну причину тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19. Оказалось, что ковид порождает "предателей" среди иммунных клеток, которые начинают атаковать сам организм вместо вируса.
Иммунолог Акико Ивасаки пояснил, что эти аутоиммунные клетки наносят точечные удары по разным органам, вызывая долгосрочные негативные последствия. В настоящее время специалисты пытаются выяснить, как именно вырабатываются такие вредоносные клетки, сообщает Vse42.ru.
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