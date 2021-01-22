Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

Специалисты оперативного штаба Московской области по коронавирусу составили список округов Подмосковья с самой напряжённой эпидемиологической обстановкой. Эксперты отметили, что за минувшие сутки COVID-19 в регионе заразились 1142 человека.
Большинство из них подхватили инфекцию в Химках, где заболели 80 человек. На втором месте находится Балашиха с 72 заражёнными. Тройку лидеров замыкают Люберцы с 56 заболевшими. В топ-10 также попали Красногорск (52 случая), Ленинский округ (51 случай), Подольск (50 случаев), Королёв (49 случаев), Реутов (44 случая) и Орехово-Зуево (43 случая), сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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