Лишай и сыпь: врачи рассказали об опасности коронавируса для кожи

Дерматолог Алексей Шапошников рассказал, каким образом заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 может сказаться на состоянии кожи. По словам специалиста, проблемы могут возникнуть после выздоровления.
Шапошников отметил, что ему не раз попадались пациенты с разнообразными высыпаниями на коже после ковида. У некоторых был выявлен даже розовый лишай. Однако врач обратил внимание, что это может быть следствием пониженного иммунитета.
Венеролог, дерматолог Зоя Константинова считает, что высыпания при COVID-19 не всегда связаны с вирусом. По словам эксперта, лишай распространён сам по себе, передаёт Ura.ru.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Стала встречаться с бездомным
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Взяли племянника на воспитание.
Битва мегер
А вы страдаете авторитаризмом?
Новым девам сюда
Со мной флиртует женатый
Ната и Мишель когда успокоятся?