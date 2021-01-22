Глава Минздрава Аргентины вслед за президентом привился российской вакциной от COVID-19

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V". На своей странице в "Твиттер" политик заявил, что пока получил только первую дозу вакцины.
Гарсия написал, что прошёл вакцинацию вместе с президентом Аргентины Альберто Фернандесом в Национальном госпитале имени Алехандро Посадаса в Буэнос-Айресе. Он также поблагодарил всех сотрудников сферы здравоохранения, участвующих в борьбе с коронавирусом. О своём самочувствии после прививки глава аргентинского Минздрава не сообщил, передаёт RT.
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