Врач назвал легкий способ снизить риск заражения коронавирусом

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал россиянам о легком способе снизить риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Для этого следует обращать внимание на качество воздуха.
Болибок пояснил, что в большинстве случаев ковид выбирает своими "мишенями" людей со слабыми или больными лёгкими. Ослабить их может, в частности, – загрязнённый воздух. В связи с этим врач рекомендует регулярно проветривать помещения жилища, где человек находится чаще всего, сообщает "Москва 24".
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