Воробьев заявил об улучшении эпидемиологической ситуации в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Подмосковье. Глава региона отметил, в частности, – снижение суточного прироста новых случаев заражения, пишет RT.
Воробьёв добавил, что в местных медучреждениях начинают освобождаться места для пациентов. В связи с этим губернатор распорядился приступить к сворачиванию коек в округах с наиболее благоприятной ситуацией с коронавирусом – Реутове, Бронницах, Щёлково и Воскресенске, передаёт сайт "Подмосковье сегодня".
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