В Германии произошла вспышка нового неизвестного штамма коронавируса

В одной из клиник немецкого города Гармиш-Партенкирхен был обнаружен новый неизвестный штамм коронавируса SARS-CoV-2. Инфекцией заразились 73 человека.
Мутацию выявили как у пациентов, так и у сотрудников медучреждения. Новый штамм нашли у трех заболевших. Анализы с его образцами уже отправили в знаменитую берлинскую клинику "Шарите" для дальнейшего изучения. В настоящее время неизвестно, является ли новая вариация более заразной или опасной для человека, сообщает телеканал "360".
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