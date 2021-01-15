Президент Боливии заявил о намерении привиться российской вакциной от коронавируса

Президент Боливии Луис Арсе планирует привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил пресс-секретарь главы латиноамериканского государства Хорхе Рихтер.
Рихтер пояснил, что таким образом Арсе намерен на личном примере продемонстрировать эффективность препарата и развеять опасения граждан относительно вакцинации. Боливийские СМИ отмечают, что первая партия "Спутника" поступит в страну до конца января. Президент будет в числе первых, кто получит прививку, сообщает РИА ФАН.
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