В Росспотребнадзоре анонсировали регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшие дни в России может быть зарегистрирована третья вакцины от коронавируса. Её разработали в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, передаёт RT.
О регистрации препарата Попова рассказала в ходе Гайдаровского форума. Она отметила, что вакцина показала впечатляющие результаты. У неё пока нет конкретного названия, однако руководитель центра Айдар Ишмухаметов сообщил, что скорее всего вакцину назовут "Ковивак", сообщает телеканал "360".
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