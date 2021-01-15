Эксперт по опасным инфекциям оценил вероятность новой волны коронавируса весной

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов уверен, что новой волны эпидемии коронавируса в России весной не будет. Специалист по особо опасным инфекциям считает, что распространению ковида помешают два фактора.
Первый – растущая продолжительность дня и увеличение доли солнечных дней. Жемчугов пояснил, что плохо переносит как морозы, так и воздействие ультрафиолета. Кроме того, к весне у россиян почти сформируется популяционный иммунитет, поэтому вирусу будет тяжелее передаваться от человека к человеку, сообщает "Москва 24".
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