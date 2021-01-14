Ученый РАН рассказал об опасности вакцины "Спутник V" при хронических заболеваниях

Российский биолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Пётр Чумаков считает, что отечественную вакцину от коронавируса "Спутник V" не следует применять при обострении хронических заболеваний. Учёный рекомендует хронически больным людям тщательно готовиться к прививке.
Чумаков пояснил, что у людей с хроническими заболеваниями могут сильнее проявляться побочные эффекты, что характерно не только для "Спутника", но и для множества других препаратов. В связи с этим специалист советует приобрести лекарства для их ослабления, такие как аспирин, парацетамол и дексаметазон, сообщает Ura.ru.
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