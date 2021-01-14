"Наступает переломный момент": Мишустин сделал важное заявление о коронавирусе в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что ситуация с коронавирусом в стране вскоре начнёт улучшаться. Глава правительства заявил, что в настоящее время Россия проходит переломный момент в борьбе с пандемией.
Мишустин выразил надежду, что вакцинация населения обеспечит граждан страны необходимой защитой от коронавирусной инфекции. После этого у россиян выработается популяционный иммунитет, в результате чего исчезнут страхи и опасения, которые мешали развитию экономики и торговли, сообщает RT.
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