Президент Армении госпитализирован с коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией COVID-19. На фоне заболевания у него развилась двусторонняя пневмония.
В начале января Саркисяну провели операцию на ноге. Вскоре после этого у него проявились симптомы ковида, в числе которых была повышенная температура. Политик сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, сообщает телеканал "360".
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