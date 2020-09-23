Мальчик-аутист скончался от голода из-за коронавирусного карантина

В австралийском Мельбурне 14-летний ребенок-аутист пропал без вести во время карантина, введенного властями из-за ускорившегося распространения коронавируса. Спустя чуть более суток его обнаружили мертвым.
Выяснилось, что мальчик умер от голода. Но местные жители винят в его смерти коронавирусные ограничения и полицию, которая отказалась от помощи волонтеров из-за эпидемиологической ситуации. Они убеждены, что если бы правоохранители позволили добровольцам помочь, ребенка успели бы спасти, передает Vse42.ru.
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