Суточный прирост числа зараженных коронавирусом в России продолжает снижаться. Свежие данные опубликовал телеграм-канал "Оперштаб Москвы".

За последние сутки коронавирус в России выявили у 5 159 человек. Почти треть не имели симптомов болезни. За то же время вылечились 7 878 пациентов, 144 умерли.

В Москве зафиксирован 691 новый случай, в области – 161. В Санкт-Петербурге выявили 158 инфицированных.

За время эпидемии коронавирусом в России заразились 861 423 человека, вылечился 661 471. Зафиксирован 14 351 летальный исход.

К началу следующего года Россия будет производить несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц, уверены в Минпромторге. На середину августа намечена регистрация лекарства от Центра эпидемиологии имени Гамалеи, массовая вакцинация начнется в октябре. В Минобороны сообщили, что лекарство не вызывает побочных эффектов, все участвовавшие в испытании добровольцы получили иммунитет к коронавирусу.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова не исключает, что возвращение россиян с иностранных курортов осенью может привести к подъему заболеваемости COVID-19. Однако он не будет сильным, поскольку многие уже перенесли инфекцию, а система здравоохранения готова к новым вызовам, отметила она.

В среднем по России после снятия карантина не возобновили работу около 15% кафе и ресторанов. Самая трудная ситуация сложилась на Урале – там закрыты треть заведений общепита, подсчитали представители ресторанной премии Wheretoeat. Москва практически полностью оправилась от весенних событий: в городе открылись почти 95% заведений.