Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17,5 миллиона человек

Пандемия коронавируса в мире еще в самом разгаре. Ученые обнародовали свежие данные о количестве зараженных.
По данным экспертов, по состоянию на 1 августа 2020 года число инфицированных превысило 17,5 миллиона человек. Врачи напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и средства индивидуальной защиты, поскольку борьба с болезнью продолжается.
Популярные темы форума
Азербайджанцы и армяне в Москве
Где найти нормального мужика?
Лиона = отморозок
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Не хочу из-за лишнего веса жену
Женщины, что вы забыли замужем?
Сексизм
Не ревнуем друг друга