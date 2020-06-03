Число выздоровевших от коронавируса в Московской области установило рекорд

В Московской области за минувшие сутки 502 человека вылечились от коронавируса COVID-19. Это является самым высоким показателем с начала эпидемии в России.
В региональном оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что всех выздоровевших выписали лишь после того, как тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Таким образом, общее число победивших инфекцию граждан составило 9311 человек.
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