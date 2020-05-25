Россиянин с тремя детьми пытался спрятаться от коронавируса в лесу

В Приморском крае мужчина увел своих троих детей в лес, чтобы уберечь от эпидемии коронавируса COVID-19. Инцидент произошел в поселке Кавалерово.
Следователи, узнав об исчезновении семьи, возбудили уголовное дело и начали проверку. В доме россиянина нашли записи, из которых правоохранители поняли, куда он отправился. После обнаружения беглецов детей забрали у отца, а его самого отправили домой. Им ничего не угрожает.
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