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Коронавирус

Россиянин с тремя детьми пытался спрятаться от коронавируса в лесу

Продолжение: Вирусолог назвала опасные при COVID-19 лекарства
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В Приморском крае мужчина увел своих троих детей в лес, чтобы уберечь от эпидемии коронавируса COVID-19. Инцидент произошел в поселке Кавалерово.

Следователи, узнав об исчезновении семьи, возбудили уголовное дело и начали проверку. В доме россиянина нашли записи, из которых правоохранители поняли, куда он отправился. После обнаружения беглецов детей забрали у отца, а его самого отправили домой. Им ничего не угрожает.

Автор: 25 мая 2020, 09:53 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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