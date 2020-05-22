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Коронавирус

"Covid, или кажется?": симптомы коронавируса люди придумывают сами

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Последнее время все чаще вспоминается народная мудрость: "Если человека каждый день называть свиньей, то вскоре он захрюкает". За несколько часов, проведенных у телевизора или читая новости в интернете, где почти все сообщения связаны с коронавирусом, может подняться температура тела, появится озноб, и даже першение в горле. Все признаки опасного коронавируса…

Продолжение: В Подмосковье отменяют электронные пропуски
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Психосоматика – так специалисты называют состояние, когда мы внушаем себе болезнь, которой на самом деле у нас нет, но которую мы явно ощущаем в теле – со всеми присущими ей особенностями. Ситуация с Covid-19 обострила подобные проявления.

Какие болезни наша психика "имитируют" чаще всего и почему это происходит, "Дни.ру" рассказала психолог Елена Сюр.

Реакция тела на эмоции

Психосмоатика – это показатель нашего эмоционального состояния. Когда человек начинает чувствовать что-то, что обычно ему не свойственно. Давно доказано, что каждая наша эмоция отвечает за определенную сферу жизни, реакцию тела или даже какое-то конкретное заболевание.

"Постоянный страх чаще всего вызывает проблемы с почками. Обиды, с которыми невозможно расстаться, покажут себя в виде каких-то женских заболеваний. Сложные, запутанные случаи, которые не всегда и не сразу поддаются диагностике, вплоть до онкологии, часто означают скрытое нежелание человека жить, – рассказывает психолог. – Бывает, что человек бодр, энергичен, но в результате какой-то крайне болезненной для него ситуации принимает внутреннее решение – жить больше незачем. И одна эта тайная мысль может запустить аутоиммунное или любое другое заболевание неясной этиологии. То есть, человек сам начинает разрушать свой организм".

Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com

Инфоатака коронавируса

Что же происходит с психикой людей сейчас, когда в разгаре пандемия коронавируса? Когда со всех сторон идет информационная атака – по радио, ТВ, интернету, в различных чатах – от родительских до рабочих. Понятно первоначальное желание властей запугать несознательных граждан, чтобы они более серьезно отнеслись к ситуации. Но главный информационный удар приняли мнительные, которые понимают все буквально и сразу все начинают примерять на себя.

Один посмотрит новости и скажет: "Ничего себе! Хорошо, что меня это не касается!". А другие тут же начнут прощаться с дальними родственниками и писать завещание, потому что в новостях сказали, что есть умершие от вируса. И вскоре уже у них самих может появиться температура, хотя уже два месяца они не выходили даже в магазин – там же смертельно опасно. Почему это происходит? Потому что некоторые сверхчувствительные люди имеют свойство получать то, что они придумывают.

Наверное, многие родители сталкивались с таким явлением: ребенок, который не хочет идти в школу, реально "поднимает" себе температуру. Если же он не хочет, чтобы мама уезжала в командировку – на ровном месте заболевает, причем, по-настоящему. Это все из разряда историй с очень сильным эмоциональным зарядом. Чаще всего мы получаем то, чего очень хотим. Или очень не хотим, как бы парадоксально это ни звучало. Здесь важен не плюс или минус желания, а его мощь. Это и есть – бессознательные реакции, причем, как ментальные, так и физические.

Во что веришь, то и получишь

Когда по телевизору постоянно говорят: "Вирус – он везде! Носите маску! Постоянно мойте руки! Не подходите близко друг к другу!", люди реагируют на это по-разному. Те, у кого все в порядке с самооценкой, у кого крепкая нервная система и в целом здоровая психика скажет себе так: "Ситуация серьезная, нужно носить маску, почаще мыть руки и не ходить лишний раз в магазин". Подумает – и пойдет заниматься своими делами. Человек мнительный, с низкой самооценкой, склонный к ипохондрии, начнет прислушиваться к себе: "Сегодня я чихнул, а вчера вынес мусор без маски! Все, это точно коронавирус!"

Фото: Matthias Schafer / CHROMORANGE/www.globallookpress.com

"Показательна история с теперь уже общеизвестными признаками коронавируса. Как только сообщили, что в первые дни заболевания пропадает обоняние, многие стали ходить и постоянно принюхиваться – а чувствую ли я запахи? И не дай бог колбаса будет слабо пахнуть колбасой – все, это явный признак коронавируса. Самое тревожное в этом состоянии, что люди реально могут притянуть болезнь, – утверждает Елена Сюр. – Это трудно объяснить научным путем, но факт остается фактом – во что верим, то и получаем. И даже если один заболевший будет в радиусе километра, мнительный человек по недоброй иронии судьбы обязательно с ним встретится. Такой вот принцип".

Страх заразить другого

Интересный факт, человек, который боится заболеть и человек, который боится заразить других, могут иметь одинаковую психосоматику. Ведь страх быть заразным –это по сути признание себя больным. Может резко подняться температура, появится кашель, некоторые даже начинают ощущать одышку – ведь подробные симптомы вируса много раз озвучены и подробно описаны. Слабая психика легко "подгонит" организм под это состояние. Сильный страх – это по сути полный отказ от жизни, от общения с другими людьми. Это та же вера – только со знаком минус.

Что можно предпринять, чтобы ослабить психосоматические проявления? "Во-первых, нужно научиться принимать ситуацию. Даже если действительно появились опасные симптомы, нельзя поддаваться панике, нельзя позволять страху овладеть вами полностью. Необходимо сохранить сознание трезвым, спокойным, способным действовать по алгоритму, который выработан заранее. В таком случае, ты знаешь, кому нужно позвонить в первую очередь, кому во вторую. Какие дать указания семье, если вдруг тебя заберут в больницу", – советует эксперт.

Всем позвонил, всех успокоил – и начинаешь работать со своим сознанием. "Я признаю, что ощущаю некоторые симптомы. Я спокойно буду выяснять, что они означают, выполню все рекомендации, сделаю все, что от меня зависит".

"Я знаю людей, которые, даже при положительном результате на коронавирус, спокойно, без страха и ощущения конца света перенесли болезнь. Не надо переносить на себя самые страшные сценарии. Не нужно культивировать ужас. Учитесь видеть в "зеркале" только хорошее. Верьте, что будете здоровы – и будете здоровы. Верьте, что если, не дай бог, заболеете – обязательно поправитесь. Только так", – призывает психолог.

22 мая 2020, 17:58

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