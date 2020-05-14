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Коронавирус

Исследование: препарат "Арбидол" подавляет SARS-CoV-2

Фото: Xiong Qi/Xinhua/www.globallookpress.com
В международном журнале Cell Discovery, публикующим результаты передовых исследований во всех областях молекулярной и клеточной биологии, появилась статья, рассказывающая об испытаниях шести противовирусных препаратов против коронавируса SARS-CoV-2. Журнал издается совместно с Китайской академией наук и принадлежит издательской академической компании Springer Nature.
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В статье говорится, что испытание прошли шесть препаратов: балоксавир, ланинамивир, осельтамивир, перамивир и занамивир и умифеновир. Последний известен в России как "Арбидол".

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Исследователи из Уханьского института вирусологии Академии наук КНР изучили противовирусную активность и цитотоксичность препаратов в клетках африканских зеленых мартышек, говорится в статье. Противовирусная активность – так называемый "индекс селективности" SI – оценивалась по отношению к этим двум показателям.

По результатам исследований выяснилось, что всех изученных препаратов умифеновир, известный у нас в стране как "Арбидол", подавлял коронавирус SARS-CoV-2 с наибольшей эффективностью, SI препарата составил 7,73. В свою очередь балоксавир лишь частично ингибировал инфекцию SARS-CoV-2 – не более чем на 29%, при высокой концентрации.

В то же время панинамивир, осельтамивир, перамивир и занамивир активности против нового коронавируса не проявляли, причем даже в самых высоких концентрациях.

Сообщается, что более детальное микроскопическое изучение продемонстрировало, что "Арбидол" блокирует проникновение SARS-CoV-2 в клетки – это позволяет серьезно снизить эффективность связывания (67%) по сравнению с контрольной группой, соответственно, доля несвязанных вирионов, то есть число не прикрепленных вирусов к клеткам, показала увеличение до 156%, говорится в статье.

Автор: 14 мая 2020, 10:45

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