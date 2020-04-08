Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 сегодня, 8 апреля Симптомы коронавируса

Топ новостей

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
Стало известно об уходе Александра Домогарова
В России создали лекарство для лечения коронавируса
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
партнеры
Среда
8 апреля
Лента новостей
16:00
В Петербурге задержали безработного мужчину за осквернение храма
15:51
По 80 тысяч в месяц: Путин поддержал россиян в борьбе с коронавирусом
15:37
"Всего 100 рублей помогут": Макеева в бедственном положении собирает гроши на спасение жизни
15:34
"Травкой сыт не будешь": Утяшева шокировала народ своим обедом
15:20
Заболевшая коронавирусом звезда сериалов взорвалась из-за нападок
15:16
Известная балерина нарвалась на мошенников
15:04
"Уже не тот": как живет Моисеев после инсульта
14:59
"Не говорите мне про худобу": Заворотнюк пресекла разговоры народа о своем здоровье
14:46
В США создали искусственный вирус для борьбы с COVID-19
14:46
Обращение Путина к народу перед совещанием с губернаторами
14:44
Располневшая жена тоскует о жизни без Эрнста
14:44
В Кремле объявили о новом выступлении Путина
14:29
"Само совершенство": 54-летняя вдова Табакова показала роскошную грудь
14:20
"За оскорбления должен быть уголовный срок": затравленная Рудковская встала на тропу войны
14:19
"Чувствую свою вину": сын Никаса Сафронова о жуткой аварии с отцом
14:12
"Все в ужасе от меня шарахались!": известного певца объявили больным и в розыск
14:12
В Кремле заявили о пересмотре количества выходных дней из-за коронавируса
13:58
Известный актер извинился за высмеивание тяжелобольной Бабкиной
13:46
Венцеслав из "Дома-2" прямо перед свадьбой изменил избраннице с беременной любовницей
13:43
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
13:16
Девушка лишилась памяти из-за кровотечения из носа
13:06
Близкие вспомнили действия Бабкиной перед комой
13:06
Получилась после поездки в Венгрию: Зудина отпраздновала 14-летие дочери от Табакова
13:05
Напела на сотни миллионов: что оставит в наследство Надежда Бабкина
12:57
"Вызвали на разговор": родители друга Бориса Моисеева приняли их союз
12:57
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
12:54
Знаменитый музыкант Джон Прайн умер из-за коронавируса
12:43
Какие продукты нельзя греть в микроволновке
12:37
У Степаненко после развода с Петросяном появился богатый ухажер
12:13
Звезда "Склифосовского" Мария Куликова бросилась на поиски дочери
12:12
В РАН рассказали о борьбе с коронавирусом с помощью водки
11:51
Больше тысячи за сутки: страшная статистика коронавируса в России
11:50
Россиян ждут новые испытания из-за рухнувшего рубля
11:47
Еще пять человек умерли из-за коронавируса в России
11:42
Пока никто не видит: звезды на карантине массово бросились к пластическим хирургам
11:41
"После свадьбы подарит первенца": Бузовой предрекли рождение ребенка от блогера
11:37
Сменившую имидж Дитковските сложно узнать
11:14
Названа необходимая для спасения России сумма
11:14
Малышева назвала лекарства от коронавируса с доказанной эффективностью
11:03
"Сколько осталось жить, не знаю": кинодеятель сообщил о раке
10:51
Андрей Бурковский прокомментировал кровавый финал "Звоните Ди Каприо!"
10:41
"Он сам прекрасно знает": Киркоров хочет уехать на Украину по приглашению Зеленского
10:40
Коронавирус за сутки убил рекордное количество жителей США
10:31
Москвичей снова ждет снег
10:22
Под Нижним Новгородом взорвался и частично обрушился жилой дом: один человек погиб
10:17
"На сцену – через постель": Солнцев поименно назвал геев в российском шоу-бизнесе
10:04
"Ситуация серьезная": Малышева узнала о состоянии тяжелобольной Бабкиной
09:49
Малахов дерзко ответил на отказ Лещенко
09:48
Художники нарисовали в Подольске огромное сердце в поддержку врачей
09:29
"Несчастный наперсточник!": Цымбалюк-Романовская сцепилась с проигравшим в карты дом Джигарханяном
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Услышавшая сердцебиение будущего малыша Фриске расплакалась от счастья
"После свадьбы подарит первенца": Бузовой предрекли рождение ребенка от блогера
"Ее убивает не коронавирус": раскрыта настоящая причина тяжелого состояния Бабкиной
"Несчастный наперсточник!": Цымбалюк-Романовская сцепилась с проигравшим в карты дом Джигарханяном
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Не надо сравнивать": вопрос о Бузовой привел Тарасова в замешательство
Коронавирус

По 80 тысяч в месяц: Путин поддержал россиян в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин проводит совещание с губернаторами по борьбе с коронавирусом. Глава государства рассказал о дополнительных мерах поддержки в связи с распространением COVID-19. 
прочитано 456 раз

Президент объявил о новых выплатах медикам, непосредственно работающим с больными коронавирусом. "Считаю необходимым на три месяца начиная с апреля установить выплату специалистам, которые непосредственно работают больным с коронавирусом. Для врачей работающих с больными – 80 тысяч в месяц, для медсестер – 50 тысяч, младшего персонала – 25 тысяч, врачей скорой помощи – 50 тысяч", – сказал Путин.   

ПО ТЕМЕ

Обращение Путина к народу перед совещанием с губернаторами

Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 апреля 2020 года

Глава государства призвал власти регионов поступать гибко. "Нельзя останавливать экономику, останавливать сообщение между регионами, массового останавливать работу предприятий. Мы должны понимать, к каким разрушительным последствиям это может привести, – обратился президент к губернаторам.   

Он напомнил, что даже в Москве с ее плотностью населения многие компания и предприятия работают. Необходимо, чтобы организации возвращались к нормальному графику работы.   

Также Путин анонсировал выплаты по безработице в размере 19,5 тысячи рублей, автоматическое продление паспортов и других удостоверяющих документов в ближайшие несколько месяцев. Помимо пособия по безработице, президент предложил дополнително выплачивать три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также он поручил расширить меры поддержки для бизнеса.   

Число заболевших COVID-19 в нашей стране увеличилось за сутки на 1175 и достигло 8672 человека. Почти 600 пациентов выздоровели, 63 не совладали с инфекцией.  

Ранее пресс-секратарь президента Дмитрий Песков рассказал о возможности пересмотра режима самоизоляции. По его словам, картина с распространением коронавируса в России прояснится во второй половине следующей недели, тогда и можно будет принимать решения.

8 апреля 2020, 15:51

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Паникующий из-за коронавируса Порошенко заявил о вине России
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

"Всего 100 рублей помогут": Макеева в бедственном положении собирает гроши на спасение жизни
"Травкой сыт не будешь": Утяшева шокировала народ своим обедом
Заболевшая коронавирусом звезда сериалов взорвалась из-за нападок
"Уже не тот": как живет Моисеев после инсульта

Проишествия

"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"На сцену – через постель": Солнцев поименно назвал геев в российском шоу-бизнесе

Как звезды делают карьеру

Шоу-бизнес

Вскрылись подробности состояния госпитализированной Бабкиной

Певица находится в тяжелом состоянии
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 апреля 2020 года

Что случилось в мире за истекшие сутки
Шоу-бизнес

А где усы? Николаев сильно изменился после болезни

Накануне музыканта выписали из больницы

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Рожу троих детей": 15-летняя Трусова поделилась планами
"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады

Регионы

Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+