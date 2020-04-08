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В США создали искусственный вирус для борьбы с COVID-19

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/www.globallookpress.com
Мировое научное сообщество не покладая рук работает над созданием лекарства и вакцины от коронавируса. Каждый движется к цели своим путем. Любопытный вариант предложили ученые из США.
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До сих пор в мире не существует вакцин, которые бы защитили человека от коронавирусных инфекций, подобных COVID-19. В условиях глобальной пандемии создание такого препарата особенно актуально.

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Ближе всего к воплощению этой идеи в реальность, кажется, подошли ученые из США. Для борьбы с коронавирусом они создали новый, искусственный вирус. Он содержит фрагменты S-белка, из которого состоят шипы COVID-19. Эффективность такого подхода проверили на крысах. Результаты исследования были опубликованы в журнале Американского общества микробиологии mBio

Лабораторные тесты показали, что однократная доза вирусной вакцины, вводимая через нос, эффективно заставляла инфицированные клетки продуцировать S-белок, что, в свою очередь, вызывало иммунные ответы против этого белка у животного-хозяина, передает РИА Новости. Впрочем, пока равно говорить о создании вакцины от коронавируса.

Дело в том, что ученые проверяли сопротивляемость лабораторных мышей коронавирусом MERS, который известен также как ближневосточный респираторный синдром. При этом мышей эта болезнь не поражает, поэтому для проверки были созданы специальные модельные животные.

Напомним, вакцина от коронавируса в России, согласно оценкам специалистов, может появиться к началу 2021 года. К этому же сроку, сообщается, препарат могут разработать и в других странах. Быстрее, учитывая необходимость четкого соблюдения всех регламентов и тщательной проверки, достичь успеха невозможно.

Автор: 8 апреля 2020, 14:46
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