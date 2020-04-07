Через неделю: у Путина заговорили об отмене карантина из-за коронавируса

В ходе совещания о мерах по борьбе с коронавирусом в России Владимир Путин предложил обсудить возможность сократить срок карантина. Ранее своим указом глава государства объявил нерабочие дни до начала мая.
Своим мнением на этот счет поделился директор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. По его мнению, к этому вопросу можно будет вернуться через неделю, когда режим самоизоляции начнет давать эффект. Тогда станут известны тренды в заражении коронавирусом, считает эксперт.
Несмотря на принятые меры, рано или поздно коронавирусом переболеют все, считает врач и телеведущая Елена Малышева. Она сравнила COVID-19 с вирусом герпеса, ставшим постоянным спутником человечества.
Организм сможет успешно противостоять коронавирусу, если выработает защиту от него. "А сегодня уже доказано, что иммунитет против вируса вырабатывается", – сказала телеведущая в эфире радио "Комсомольская правда".
Большинство зараженных коронавирусом переносят болезнь в легкой форме, отметила Малышева. По ее мнению, если вспышка COVID-19 повторится осенью, то будет небольшой.
К 7 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7501. В Москве зафиксировано более 5,1 тысячи заболевших. Всего в нашей стране жертвами COVID-19 стал 61 человек.
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