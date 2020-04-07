Через неделю: у Путина заговорили об отмене карантина из-за коронавируса

В режиме всеобщей изоляции из-за коронавируса Россия живет больше недели. На совещании у президента Владимира Путина во вторник, 7 апреля, обсуждалась возможность сокращения вынужденных каникул. Свое мнение главе государства высказал известный эпидемиолог.



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