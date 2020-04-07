Путин рассказал об ошибках из-за коронавируса

Ситуация с новой глобальной пандемией оказалась уникальной и неожиданной для всех стран. Коронавирус в России, как показывает статистика, не произвел таких мощных негативных последствий, как во многих других государствах.
По мнению ряда экспертов, это говорит о том, что российские власти оказались лучше готовы к работе в условиях эпидемии и предпринимают наиболее удачные шаги для борьбы с болезнью. Важно, чтобы эта тенденция сохранялась и в дальнейшем. "Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества", – цитирует ТАСС Владимира Путина.
В частности, российский лидер предложил обсудить возможность сокращения периода вынужденных выходных. Такая мера нужна для того, чтобы обеспечить режим самоизоляции и затормозить распространение эпидемии коронавируса в России. Однако помимо этого ограничение оказывает угнетающее воздействие на экономику страны, что не позволяет прибегать к нему слишком долго.
Принимать решения о продлении или сокращении режима вынужденных выходных необходимо на основании данных научного сообщества. С предложением дать свои прогнозы Владимир Путин обратился к участникам совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом в России и мерам по профилактике болезни.
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