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Коронавирус

Путин рассказал об ошибках из-за коронавируса

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике, которое состоялось в формате видеоконференции. Во время мероприятия обсуждалась возможность сокращения времени вынужденных выходных на фоне эпидемии.

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Ситуация с новой глобальной пандемией оказалась уникальной и неожиданной для всех стран. Коронавирус в России, как показывает статистика, не произвел таких мощных негативных последствий, как во многих других государствах.

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По мнению ряда экспертов, это говорит о том, что российские власти оказались лучше готовы к работе в условиях эпидемии и предпринимают наиболее удачные шаги для борьбы с болезнью. Важно, чтобы эта тенденция сохранялась и в дальнейшем. "Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества", – цитирует ТАСС Владимира Путина.

В частности, российский лидер предложил обсудить возможность сокращения периода вынужденных выходных. Такая мера нужна для того, чтобы обеспечить режим самоизоляции и затормозить распространение эпидемии коронавируса в России. Однако помимо этого ограничение оказывает угнетающее воздействие на экономику страны, что не позволяет прибегать к нему слишком долго.

Принимать решения о продлении или сокращении режима вынужденных выходных необходимо на основании данных научного сообщества. С предложением дать свои прогнозы Владимир Путин обратился к участникам совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом в России и мерам по профилактике болезни.

Автор: 7 апреля 2020, 16:58
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Путин посетил очаг коронавируса в Москве

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