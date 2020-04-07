Руководство не справляется: вскрылись проблемы врачей при борьбе с коронавирусом

Последние новости и данные объективной статистики показывают, что на данный момент наиболее пострадавшей от коронавируса страной является США. Хуже всего эпидемиологическая ситуация складывается в Нью-Йорке.
О том, как обстоят дела в борьбе с болезнью, рассказал трудящийся в одной из клиник города врач Евгений Пинелис. Он рассказал, что руководство медицинских центров не справляется с задачей обеспечения сотрудников средствами защиты, передает "Царьград". Врачам приходится самостоятельно их добывать.
До того, как докторам все же привезли полноценные защитные костюмы, им приходилось работать с зараженными коронавирусом пациентами в бумажных накидках. После использования их дезинфицировали и надевали вновь.
Отсутствие нормальных средств защиты привели к логичным последствиям. Как рассказал Евгений Пинелис, многие врачи сами заразились от пациентов. Доктор признался, что все происходящее напоминает ему конец света.
Напомним, ранее другие американские врачи жаловались на ужасающие условия работы в Нью-Йорке. Город оказался не готов к такому большому числу заразившихся коронавирусом. Врачи испытывают острую нехватку защитных средств, мест в больницах не хватает, город оказался парализован.
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