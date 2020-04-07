Руководство не справляется: вскрылись проблемы врачей при борьбе с коронавирусом

Американский врач российского происхождения Евгений Пинелис рассказал о проблемах, с которыми медицинскому персоналу приходится сталкиваться во время борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке. Он отметил, что руководство многих больниц не справляется с задачей обеспечения своих работников средствами защиты.

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