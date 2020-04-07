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За неделю: жуткие подробности смерти от коронавируса

Фото: XinHua/www.globallookpress.com
Ученые со всего мира продолжают изучать симптомы коронавируса, течение болезни и другие детали, которые помогут лучше понять суть эпидемии и научиться бороться с недугом. Китайские медики составили портрет типичной жертвы пандемии.

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Американский журнал респираторной и интенсивной медицины опубликовал исследование группы медиков из Китая, которые на основании изучения 84 смертельных случаев пациентов с коронавирусом из двух разных клиник провинции Ухань составили портрет типичной жертвы болезни. Выяснились жуткие подробности.

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В частности, среднее время жизни жертвы коронавируса после поступления в больницу, как удалось выяснить специалистам, составляет 6,35 дней. Всего за неделю, несмотря на все усилия медицинского персонала, у несчастных наступал летальный исход.

Также стали известны симптомы коронавируса, которые ярче всего проявились у тех, кому предстояло погибнуть от болезни. Речь идет о лихорадке, одышке и усталости, передает Life.ru. Кроме того, чаще всего жертвами эпидемии оказывались мужчины в возрасте около 66 лет, страдающие такими хроническими заболеваниями, как диабет, ишемическая болезнь сердца и гипертония.

При этом смерть пациентов зачастую наступала из-за осложнений. В их число вошли острая дыхательная недостаточность, аритмия и дистресс-синдром.

Отметим, подобная информация тиражировалась в СМИ уже давно. Однако на этот раз публикация китайских врачей основана на изучении статистики исключительно смертельных случаев. Кроме того, специалисты выяснили симптомы коронавируса, которые сопровождают наиболее опасное течение болезни. Одного из самых частых признаков заболевания – сухого кашля – среди них нет.

Автор: 7 апреля 2020, 14:49
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