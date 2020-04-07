За неделю: жуткие подробности смерти от коронавируса

Ученые со всего мира продолжают изучать симптомы коронавируса, течение болезни и другие детали, которые помогут лучше понять суть эпидемии и научиться бороться с недугом. Китайские медики составили портрет типичной жертвы пандемии.

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